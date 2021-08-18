Речной трамвайчик вновь запустили от Северного речного вокзала до деревни Захарково

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Речной трамвайчик, который следует по маршруту от Северного речного вокзала до причала Захарково, запустили после перерыва. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Регулярный речной трамвайчик по маршруту Северный речной вокзал – Захарково снова работает. Он продолжит ходить до закрытия речной навигации", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажиры могут добраться с одного берега до другого за 10 минут, на машине или метро этот путь займет более 40 минут.

На теплоход "Москва-1" можно сесть на причале № 9, а оплатить дорогу можно картой "Тройка" или в кассе на набережной. Стоимость проезда составляет 42 рубля.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2007 году речную переправу от Северного речного вокзала на другой берег закрыли из-за плохого состояния причалов. Однако после реставрации вокзала и прибрежной инфраструктуры появилась возможность вернуть речной маршрут до района Южное Тушино.

"Теперь жители районов Левобережного и Южное Тушино смогут сэкономить в пути до 50 минут", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Он подчеркнул, что уже в будущем году регулярный речной транспорт охватит больше районов и сможет работать круглый год.

Ранее Северный речной вокзал завоевал приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы". Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго.

Кроме того, данный проект вошел в число победителей среди строительных проектов. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.

