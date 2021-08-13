Северный речной вокзал Москвы взял приз зрительских симпатий международной премии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Северный речной вокзал в Москве взял приз зрительских симпатий престижной международной премии Green Solutions Awards в номинации "Районы". Теперь проект примет участие в международном финале конкурса, победителей которого объявят в ноябре на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в финале Северный речной вокзал будет оцениваться вместе с проектами из Франции, Аргентины, Германии, Бельгии, Испании, Турции и Нидерландов.

"Его признают реставрацией года, отмечают архитектурную аутентичность и продолжают говорить о нем во всех странах Европы. А новая премия – доказательство высокой экологичности Северного речного вокзала", – заявили в департаменте транспорта.

Ранее данный проект вошел в число победителей среди строительных проектов. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.