Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2020 года

Реставрация Северного речного вокзала признана лучшим проектом 2020 года. Победителей конкурса среди строителей наградил Сергей Собянин. Он поздравил сотрудников отрасли с днем строителя.

Северный речной вокзал – образец сталинского ампира. Все его элементы тщательно восстановили, и теперь вокзал вновь стал местом притяжения москвичей.

Еще одну награду вручили за реставрацию кинотеатра "Художественный". Его восстановили по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Воссоздали внешний вид главного фасада, восстановили исторический декор, установили чугунные фонари.

Отметили реставрацию Дома Наркомфина. Здание освободили от поздних надстроек и отреставрировали. Воссоздали витраж коммунального корпуса, цветочницы, винтовую лестницу на крышу. Теперь он выглядит таким, каким его задумали архитекторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.