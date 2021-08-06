Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2020 года

16:45
Реставрация Северного речного вокзала признана лучшим проектом 2020 года. Победителей конкурса среди строителей наградил Сергей Собянин. Он поздравил сотрудников отрасли с днем строителя.
Северный речной вокзал – образец сталинского ампира. Все его элементы тщательно восстановили, и теперь вокзал вновь стал местом притяжения москвичей.
Еще одну награду вручили за реставрацию кинотеатра "Художественный". Его восстановили по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Воссоздали внешний вид главного фасада, восстановили исторический декор, установили чугунные фонари.
Отметили реставрацию Дома Наркомфина. Здание освободили от поздних надстроек и отреставрировали. Воссоздали витраж коммунального корпуса, цветочницы, винтовую лестницу на крышу. Теперь он выглядит таким, каким его задумали архитекторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: