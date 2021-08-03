Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

18:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин согласовал план строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", – говорится в сообщении.
Общая длина дорожного полотна составит около 680 километров, из которых 43 пройдут в границах столицы с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. На них будет организована посадка и высадка пассажиров в соответствии с предложением городского правительства.
"В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах", – указано в релизе.
Также отмечается, что строительство магистрали будет совмещено с параллельной реконструкцией станций и обновлением путевой инфраструктуры в рамках работ по созданию Ленинградско-Казанской линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).
"Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов ("Сапсан") до двух часов 30 минут", – отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что первый поезд выйдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург в 2026 году. По словам замглавы Минтранса Владимира Токарева, для проекта характерна экономическая эффективность. По данным Токарева, операционная безубыточность возможна уже к 2027-му, а прибыль начнет поступать с 2031 года.
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