Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

08:20
Первый поезд выйдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства транспорта.
"Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года", – заявил заместитель руководителя ведомства Владимир Токарев.
Представитель Минтранса также отметил, что для проекта характерна экономическая эффективность. По данным Токарева, операционная безубыточность возможна уже к 2027, а прибыль начнет поступать с 2031 года.
"Москва – Санкт-Петербург является одним из самых популярных направлений для поездок на железнодорожном транспорте. На протяжении прошлого года наблюдался устойчивый рост объемов перевозок – 104% к уровню 2018 года. Направление осталось востребованным и в начале 2020 года", – заявил специалист.
Также Владимир Токарев обратил внимание на то, что новая высокоскоростная магистраль будет предназначена только для пассажирских перевозок в силу своих особенностей. При этом запуск ВСМ позволит снизить нагрузку на главный ход Октябрьской железной дороги, а также Центральный и Петербургский транспортные узлы, что ускорит транспортировку грузов.
Ранее стало известно, что на автомобильной трассе М11 Москва – Санкт-Петербург планируют запустить движение беспилотных грузовиков. Пока технология прорабатывается, и введена в эксплуатацию она будет только в 2024 году.
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