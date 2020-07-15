Беспилотные грузовики на М11 планируют запустить раньше 2024 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Движение беспилотных грузовиков на магистрали М11 Москва – Санкт-Петербург, как предполагается, начнется раньше 2024 года. Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Алексей Семенов, передает ТАСС.
"Что касается грузовиков, здесь ситуация связана в первую очередь с необходимым уровнем развития инфраструктуры. Потому что грузовое беспилотное движение кардинально отличается от движения в агломерации такого вида транспорта, как такси", – поделился замминистра транспорта РФ.
По его словам, на трассе М11 сделают отдельное направление, предназначенное для движения беспилотного транспорта. Семенов ответил на вопрос, когда у беспилотных грузовиков будет возможность перевозить грузы из столицы в Санкт-Петербург.
Ранее говорилось, что дорогу от Калужского до Варшавского шоссе откроют в 2022 году. Предполагается, что данный участок дороги свяжет два городских округа: Троицк и Щербинку, а также поселения Рязановское и Десеновское.
Помимо того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
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