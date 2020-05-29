Дорогу от Калужского до Варшавского шоссе откроют в 2022 году

29 мая, 18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Прямая трасса от Калужского до Варшавского шоссе откроется в первой половине 2022 года. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Эта дорога станет продолжением введенной недавно в эксплуатацию трассы Калужское шоссе – деревня Яковлево. Таким образом, будет создано сплошное поперечное направление протяженностью 17 километров между двумя скоростными магистралями", – сообщил Жидкин.
Предполагается, что данный участок дороги свяжет два городских округа: Троицк и Щербинку, а также поселения Рязановское и Десеновское.
"Сегодня рабочие приступили к установке пролетных строений путепровода через железную дорогу Курского направления и эстакады вдоль Варшавского шоссе. Одновременно оборудуются подходы к будущему мосту через реку Десну", – добавил глава департамента развития новых территорий.
Отмечается, что максимальная допустимая скорость движения по новой трассе составит 70 километров в час.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
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