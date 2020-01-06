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03:38

Стало известно, когда полностью откроют трассу Марьино – Саларьево

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трассу Марьино – Саларьево в ТиНАО хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года. Об этом информирует пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Руководитель ведомства Владимир Жидкин отметил, что трасса Марьино – Саларьево является одним из наиболее значимых проектов, реализацию которых планируется завершить в текущем году.

"В целом, мы ожидаем от строителей в 2020 году очень большого шага вперед в плане развития дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО", – подчеркнул глава ведомства.

Автодорога Марьино – Саларьево будет проходить параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. По имеющейся информации, ее общая протяженность составит 13,7 километра.

"В 2020 году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию ряд построенных и реконструируемых автомобильных дорог общей протяженностью около 30 километров. Это порядка 10 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее был открыт первый участок трассы Марьино – Саларьево. Его протяженность составила более трех километров. Открытие автодороги произвел мэр столицы Сергей Собянин.

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