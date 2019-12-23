Собянин открыл подъездную дорогу к станции метро "Филатов Луг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл первый участок автомобильной дороги Марьино – Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в ТиНАО.

"Хороший предновогодний подарок. Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро "Филатов Луг" и "Саларьево". И в целом улучшит ситуацию в этом регионе. Первый участок готов, поздравляем", – сказал мэр.

Строить трассу Марьино – Саларьево начали в декабре 2017 года. Работы проводились поэтапно. Готовая дорога состоит из четырех полос движения в каждую сторону, на ее протяженности установлены 6 автобусных остановок и 4 светофора. Кроме того, по краям магистрали оборудованы пешеходные тротуары. Всего на полное завершение работ потребуется суммарно три этапа, строительство второго и третьего участков дороги планируется завершить в 2020 году.

Протяженность уже введенного участка составляет 3,2 километра. Дорога имеет четыре полосы движения (по две в каждую сторону): левые шириной 3,5 метра, а правые, по которым будет организовано движение общественного транспорта, – 4 метра. Разрешенная скорость движения по трассе установлена на уровне 60 километров в час.

Ранее сообщалось, что трассу Солнцево – Бутово – Видное с продлением до деревни Потапово планируют завершить в 2023 году. По словам первого заместителя руководителям департамента строительства Москвы Петра Аксенова, речь идет о поэтапных работах.

