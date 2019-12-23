Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

14:10

Собянин открыл подъездную дорогу к станции метро "Филатов Луг"

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл первый участок автомобильной дороги Марьино – Саларьево, которая является дублером Киевского шоссе в ТиНАО.

"Хороший предновогодний подарок. Мы сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который разгрузит магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также к станциям метро "Филатов Луг" и "Саларьево". И в целом улучшит ситуацию в этом регионе. Первый участок готов, поздравляем", – сказал мэр.

Строить трассу Марьино – Саларьево начали в декабре 2017 года. Работы проводились поэтапно. Готовая дорога состоит из четырех полос движения в каждую сторону, на ее протяженности установлены 6 автобусных остановок и 4 светофора. Кроме того, по краям магистрали оборудованы пешеходные тротуары. Всего на полное завершение работ потребуется суммарно три этапа, строительство второго и третьего участков дороги планируется завершить в 2020 году.

Протяженность уже введенного участка составляет 3,2 километра. Дорога имеет четыре полосы движения (по две в каждую сторону): левые шириной 3,5 метра, а правые, по которым будет организовано движение общественного транспорта, – 4 метра. Разрешенная скорость движения по трассе установлена на уровне 60 километров в час.

Ранее сообщалось, что трассу Солнцево – Бутово – Видное с продлением до деревни Потапово планируют завершить в 2023 году. По словам первого заместителя руководителям департамента строительства Москвы Петра Аксенова, речь идет о поэтапных работах.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика