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16:53

Съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году

город строительство транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство съезда с Киевского шоссе в ТиНАО завершится в 2022 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

"Съезд с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московском Новомосковского административного округа будет построен во втором полугодии 2022 года", – приводят в ведомстве слова руководителя Андрея Бочкарева.

Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа. Кроме того, речь идет о разработке бокового проезда шоссе и сети дорожной канализации. Прилегающую территорию благоустроят и оборудуют новыми автобусными остановками.

Подрядчик для строительных работ уже определен – им стала "Московская инженерно-строительная компания". С организацией будет заключен контракт на 1,46 миллиарда рублей.

Ранее столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево в ТиНАО, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Как заявили в департаменте развития новых территорий, запуск всех участков планируется в 2020 году.

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