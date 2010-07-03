Трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе могут достроить до конца 2022 года

09:29
09:29
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Фото: stroi.mos.ru
Трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе могут полностью ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Она отметила, что благодаря магистрали можно будет проехать напрямую из Бутова в Коммунарку.
"Все проекты планировки, градостроительная документация по трассе готовы и утверждены, построены участки от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского до Коммунарки. Теперь предстоит продлить магистраль до Бутова, в настоящее время ведется подготовка проектной документации на данный участок", – приводит слова Княжевской Агентство "Москва".
По ее словам, на данный момент в департаменте строительства столицы разрабатывают документацию последнего отрезка от Киевского шоссе до Боровского.
"Полагаю, что в течение трех лет дорога полностью будет сдана в эксплуатацию", – резюмировала Княжевская.
Ранее сообщалось, что для трассы МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево построят более 54 километров дорог, в том числе многоуровневые развязки на МКАД, 10 мостов, путепроводов, эстакад. Кроме того, сейчас ведется реконструкция внутриквартальных проездов во всем ТиНАО. Проезды будут приспособлены для общественного транспорта, они смогут дублировать основные магистрали и способствовать удобному подъезду к жилым районам.
Кроме того, был открыт второй участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, в том числе первый в Москве совмещенный метро- и автомобильный тоннель на пересечении с Калужским шоссе. Также открылся путепровод в районе ТПУ "Столбово". Путепровод входит в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка – Остафьево. Для обслуживания магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе создан локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост".
В 2019 году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90 километр кольцевой автодороги.
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