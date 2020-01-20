Финляндия предложила запустить высокоскоростной поезд Москва – Хельсинки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финляндия заявила России о своем желании создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, рассказали РИА Новости представители РЖД.

О заинтересованности Финляндии в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки заявлял еще в сентябре 2019 года посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Сообщалось также, что 16 января в Москве гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари провели переговоры по вопросам сотрудничества России и Финляндии в сфере развития железных дорог.

"Финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки – Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", – рассказали в пресс-службе РЖД.

Как ранее заявлял замгендиректора РЖД Олег Тони, РЖД считает пассажиропоток вполне достаточным для загрузки ВСМ Москва – Петербург. Он также уточнил, что пассажир может доехать до Санкт-Петербурга и далее отправиться в Хельсинки.

Однако директор департамента сети финского Минтранса Сабина Линдстрем осенью 2019 года подчеркнула, что министерство транспорта и коммуникаций Финляндии тщательно исследует вопрос о возможности строительства ВСМ на восток страны до границы с Россией.

Напомним, что высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В качестве пилотного проекта ВСМ РЖД планировала запустить маршрут Москва – Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.

Но в 2019 году было решено начать проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. Примерная стоимость данного проекта составляет 1,5 триллиона рублей.

Сообщается, что РЖД строительство двух ВСМ рассматривает как единый проект – Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. А общая стоимость этой ВСМ будет составлять 2,3 триллиона рублей. Предполагается, что ВСМ Москва – Нижний Новгород будет запущена в 2024 году, а Санкт-Петербург – Москва – в 2026 году.

Ранее сообщалось, что, по мнению пассажиров, больше всего не хватает поездам. Так, согласно опросу, граждане жалуются на нехватку розеток, мест для курения и нестабильную мобильную связь.