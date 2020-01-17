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Общество

09:00

Россияне рассказали, чего не хватает в поездах

общество транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эксперты сервиса для планирования путешествий провели опрос и выяснили, чего россиянам больше всего не хватает в поездах. Об этом сообщает RT.

Согласно данным исследования, треть опрошенных пожаловались на нестабильную мобильную связь, еще 20% респондентов указали на нехватку дополнительных розеток для мелкой бытовой техники. Порядка 16% участников опроса посчитали, что в поездах слишком мало мест для курения.

Пассажиры также указывали, что им не хватает продуктовых и сувенирных точек, инфраструктуры для маломобильных граждан, мест для работы, душевых кабинок, раковин и камер хранения.

В декабре прошлого года в РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах. Заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Константин Торубаров заявил, что компания не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения.

В том же месяце сообщалось, что компания планирует продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт в 2020 году. Пассажиры смогут покупать билеты для поездок как внутри России, так и за границу, а на автобусы – только для передвижения по стране.

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