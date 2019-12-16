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Общество

16:23

В РЖД отреагировали на идею возвращения курилок в поездах

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Российские железные дороги" не намерена возвращать зоны для курения в поездах или создавать отдельные для этого помещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора Федеральной пассажирской компании Константина Торубарова.

"Мы пока это не планируем. Даже пока еще не обсуждали этот вопрос", – сообщил он.

Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта производителя поездов Трансмашхолдинг Александр Лошманов также прокомментировал подобную инициативу, отметив, что подобного обращения в компанию не поступало.

Ранее стало известно о намерении общественников создать специальные зоны для курения в поездах. В частности, речь идет о таких вагонах, которые полностью оборудованы для любителей табака.

Общественники предлагают создать специальные зоны для курения в поездах

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