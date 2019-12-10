Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:50

Главная / Новости /

Госдума приняла закон о размещении мест для курения в транзитных зонах аэропортов

Курилки вернутся в аэропорт
власть общество

Фото: depositphotos/pxhidalgo

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автором законодательной инициативы выступил депутат партии "Единая Россия", первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. После вступления документа в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Согласно новым нормам, курить разрешат в досмотровых и транзитных зонах.

Запрет на курение в аэропортах ввели в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

"Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там", – подчеркнул зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее стало известно, что спрос на традиционные сигареты в Российской Федерации снизился на 5 процентов. На этом фоне специалисты фиксируют увеличение продаж стиков для систем нагревания табака.

"Прямо и сейчас": в российские аэропорты могут вернуть курилки

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика