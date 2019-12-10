Госдума приняла закон о размещении мест для курения в транзитных зонах аэропортов

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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автором законодательной инициативы выступил депутат партии "Единая Россия", первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. После вступления документа в силу будет разрешено "курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции". Согласно новым нормам, курить разрешат в досмотровых и транзитных зонах.

Запрет на курение в аэропортах ввели в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса.

"Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там", – подчеркнул зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее стало известно, что спрос на традиционные сигареты в Российской Федерации снизился на 5 процентов. На этом фоне специалисты фиксируют увеличение продаж стиков для систем нагревания табака.