"Хорошо и тем, и другим". Депутат прокомментировал возвращение курилок в аэропорты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил уверенность, что законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов положительно скажется на здоровье россиян. Об этом сообщает сайт Москва 24.
По его словам, многие пассажиры не соблюдают закон о запрете курения в транзитных зонах. Они тайком курят в туалетах аэропортов, куда затем заходят некурящие и беременные женщины. При этом в таких помещениях нет системы дымоотведения. "Там топор можно повесить от дыма", – подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что появление специальных мест для курения позволит решить эту проблему. "Тех людей, которые страдают никотиновой зависимостью, можно оградить от тех, кто не хочет вдыхать табачный дым. Будет хорошо и тем, и другим. Я очень рад, что два года плотной работы, убеждений и диалога с федеральными ведомствами не прошли даром. Я думаю, что спасибо скажут и курящие, и некурящие", – заключил Боярский.
Ранее депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект об организации курительных комнат в транзитных зонах аэропортов. Ко второму чтению были также одобрены поправки о необходимости скрыть курящих.
В июле законопроект прошел первое чтение в Госдуме. 12 декабря он будет включен в повестку дня заседания Госдумы в третьем и окончательном чтении.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. При этом в конце 2018 года на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F аэропорта Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения.
Комнаты для курения могут вернуться в аэропорты
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