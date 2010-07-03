Россияне стали покупать меньше сигарет

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В России отмечается снижение спроса на традиционные сигареты, такие данные приводят платформы фискальных данных, с которыми ознакомился RT.

Сотрудники "Платформы ОФД" изучили информацию 900 тысяч касс по всей России. Исследования проходили в период с января по октябрь текущего года. Согласно полученным данным, спрос на традиционные сигареты снизился на 5%.

В свою очередь, платформа "Такском" по результатам анализа более 17 миллиардов кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

Однако аналитики наблюдают увеличение продаж стиков для систем нагревания табака. Согласно данным компании "Такском", за десять месяцев текущего года продажи выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным оператора "Платформа ОФД", средняя пачка сигарет в этот период стоила 115 рублей, стиков – 135 рублей.

Накануне в Госдуме подготовили поправки к законопроекту о возврате "курилок" в аэропорты, по которым все способы употребления табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, приравниваются к обычным сигаретам.

Законопроект, допускающий курение в аэропортах в специально выделенных помещениях, был внесен на рассмотрение депутатов в конце 2017 года. Несмотря на критику со стороны Минздрава, после рекомендации профильных комитетов Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении. В случае принятия поправок электронные сигареты, вейпы, IQOS и GLO нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах.

