Онищенко прокомментировал идею наказывать родителей курящих детей

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложение привлекать родителей курящих детей к административной ответственности.

Депутат считает, что данная инициатива – это верный шаг в борьбе с курением в юном возрасте. По его словам, именно родители должны воспитывать детей.

"В том числе и личным примером, ведь такое воспитание – один из самых глубинных способов", – заявил депутат.

Онищенко считает, что также стоит наказывать родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкогольные напитки.

"В этом направлении надо двигаться. Но у МВД должно хватить политической воли довести это дело до конца. Но если все получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу", – цитирует RT слова Онищенко.

Ранее в МВД РФ сообщили, что родителей курящих детей хотят начать привлекать к административной ответственности. Речь идет о предупреждении, штрафе и даже аресте на несколько суток.

Соответствующую норму предлагается внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

В мае 2019 года региональные власти стали вводить запреты на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.

Минимальное наказание для нарушителей из числа юридических лиц – 30 тысяч рублей (в Бурятии), максимальное – 200 тысяч рублей (в Пензенской области). Для продавцов штраф составляет от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

