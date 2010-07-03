В регионах РФ ввели штрафы за продажу вейпов подросткам

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Региональные власти начали вводить запреты на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Нововведение установили около 30 субъектов, сообщает газета "Известия".

Минимальное наказание для нарушителей из числа юридических лиц – 30 тысяч рублей (в Бурятии), максимальное – 200 тысяч рублей (в Пензенской области). Для продавцов штраф составляет от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Романова рассказала, что в обществе активно пропагандируется идея безвредности электронных сигарет. Они свободно продаются, и их можно заказать через интернет. Но использование таких устройств может спровоцировать у несовершеннолетних привычку курить обычные сигареты, отметила она. В Минздраве Бурятии подчеркнули, что электронные сигареты так же вредны, как и обычные.

Гендиректор производителя электронных сигарет Juul Labs в России Виктор Украинский согласился, что любая продукция с никотином должна быть недоступна детям и подросткам. По его мнению, штрафы за нарушение должны быть существенными, тогда закон будет работать.

До введения такого запрета на федеральном уровне компания поддерживает соответствующие действия региональных властей, уточнил он. В Минпромторге также заявили, что следует ограничить доступ несовершеннолетних к новым продуктам с никотином, которые присутствуют на рынке и могут появиться в будущем.

В столичном регионе есть запрет, но не на продажу. Нельзя предлагать и передавать эти продукты в руки детей и подростков. В этом случае вся ответственность лежит на продавце, который за нарушение заплатит максимум 5 тысяч рублей. Ответственность магазина как юрлица не предусмотрена.

В начале мая Совфед выступил за запрет использования кальянов в местах общественного питания. Минздрав одобрил инициативу.

В Мосгордуму внесли проект закона, приравнивающего кальяны и вейпы к табачной продукции. Комиссия МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала его.

С января по март текущего года проверено около 4 тысяч объектов, занимающихся розничной продажей табачной продукции. Роспотребнадзор за этот период выписал почти 22 миллиона рублей штрафов нарушителям антитабачного закона.