В Ассоциации родительских комитетов не поддержали штрафы за курящих детей

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Введение административной ответственности для родителей, чьи дети курят, неэффективно. Об этом Москве 24 рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее мнению, родители вряд ли смогут повлиять на подростка и заставить его отказаться от вредной привычки.
"У нас в Административном кодексе есть статья, которая давно ввела наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Но если речь будет идти о каждом конкретном правонарушении, то я считаю, что это абсолютно не нужно в нашей стране", – говорит эксперт.
Леткова предположила, что если мера даже и будет реализована, то "это совершенно ничего не даст" и "за голову никто не возьмется".
Леткова добавила, что, по ее мнению, не только одни родители "виноваты" в том, что сегодня происходит с детьми в России.
"Больше воспитания и в школах должно быть, потому что родитель говорит одно, а вся остальная культура и окружающая среда нас учат совершенно другому", – объясняет она.
Ранее сообщалось, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.
Идея зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, который подписал глава МВД Владимир Колокольцев.
Соответствующую норму предлагается внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.
В мае 2019 года региональные власти начали вводить запреты на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Нововведение установили около 30 субъектов.
Минимальное наказание для нарушителей из числа юридических лиц – 30 тысяч рублей (в Бурятии), максимальное – 200 тысяч рублей (в Пензенской области). Для продавцов штраф составляет от 500 рублей до пяти тысяч рублей.
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Романова рассказала, что в обществе активно пропагандируется идея безвредности электронных сигарет. Они свободно продаются, их можно заказать через интернет. Но использование таких устройств может спровоцировать у несовершеннолетних привычку курить обычные сигареты, отметила она.
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