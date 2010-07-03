В Ассоциации родительских комитетов не поддержали штрафы за курящих детей

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Введение административной ответственности для родителей, чьи дети курят, неэффективно. Об этом Москве 24 рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее мнению, родители вряд ли смогут повлиять на подростка и заставить его отказаться от вредной привычки.



"У нас в Административном кодексе есть статья, которая давно ввела наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Но если речь будет идти о каждом конкретном правонарушении, то я считаю, что это абсолютно не нужно в нашей стране", – говорит эксперт.

Леткова предположила, что если мера даже и будет реализована, то "это совершенно ничего не даст" и "за голову никто не возьмется".





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Мы как родительская общественность отрицательно относимся к такой системе. Считаем, что это репрессивная мера в отношении семьи. Введение такой ответственности просто будет бить по кошельку родителей, при этом абсолютно ничего не даст ни детям, ни семье.

Леткова добавила, что, по ее мнению, не только одни родители "виноваты" в том, что сегодня происходит с детьми в России.

"Больше воспитания и в школах должно быть, потому что родитель говорит одно, а вся остальная культура и окружающая среда нас учат совершенно другому", – объясняет она.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ В какой-то момент родитель становится не авторитетным – это естественно. Дети начинают больше обращать внимания на окружающую среду. А среда совершенно другая: пей, кури, бери от жизни все. У детей с родителями могут возникнуть конфликты, скандалы. И еще неизвестны все последствия.

Ранее сообщалось, что для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

Идея зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, который подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Соответствующую норму предлагается внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

В мае 2019 года региональные власти начали вводить запреты на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Нововведение установили около 30 субъектов.

Минимальное наказание для нарушителей из числа юридических лиц – 30 тысяч рублей (в Бурятии), максимальное – 200 тысяч рублей (в Пензенской области). Для продавцов штраф составляет от 500 рублей до пяти тысяч рублей.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Романова рассказала, что в обществе активно пропагандируется идея безвредности электронных сигарет. Они свободно продаются, их можно заказать через интернет. Но использование таких устройств может спровоцировать у несовершеннолетних привычку курить обычные сигареты, отметила она.



Соболева Илона