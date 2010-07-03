Ученые установили связь между электронными сигаретами и онкологией

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Ученые из Нью-Йоркского университета установили связь между курением электронных сигарет и раком легких, передает "Мир 24". Они провели эксперимент, поделив лабораторных мышей на две группы. Одни грызуны в течение 54 недель вдыхали дым сигареты с никотином, а другие без.

В ходе исследования у 9 из 40 особей первой группы развилась аденокарцинома. Ни у одной из мышей, которых окуривали дымом без никотина, рак легких не возник.

Кроме того, у 23 грызунов из первой группы диагностировали гиперплазию мочевого пузыря – предрасположенность к аномальному росту тканей, характерный для онкологических заболеваниях. Во второй группе гиперплазию выявили у одной мыши.

Отмечается, что мыши находились в задымленном пространстве, а не втягивали его в себя специально, как делают курильщики. Ученые заявили, что делать выводы пока преждевременно, поскольку эксперименты проводились на ограниченном количестве грызунов.

Однако можно утверждать, что электронные сигареты не являются "безопасной" заменой обычным. Остается спорным вопрос о том, может ли сам никотин, отдельно от табачного дыма, вызывать рак.

Ранее считалось, что "парение" электронных сигарет образует меньше канцерогенов, по сравнению с обычными сигаретами. Но по новым данным, дым вейпов вызывает повреждение ДНК в легких и в мочевом пузыре, что повышает риск перерождения здоровых клеток в раковые.

Также исследования подтверждают опасность ароматизаторов. В частности, масло, полученное из мяты, признано канцерогеном.

Ранее сообщалось, что вейпы в России могут запретить через несколько лет. По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексея Киселева-Романова, сначала "коллеги из США" должны собрать доказательную базу, подтверждающую, что 18 человек умерли от вызванных курением вейпов заболеваний.