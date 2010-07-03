Вейпы могут запретить в России через несколько лет

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В России через несколько лет могут запретить вейпы, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов, передает ТАСС.

"Отдаленная перспектива – это два-три года", – сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос о возможном запрете вейпов.

По его словам, для запрета вейпов в России сначала потребуется, чтобы коллеги из США собрали доказательную базу, подтверждающую, что 18 человек умерли от вызванных курением вейпов заболеваний.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил, что число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек. По имеющимся данным, всего официально подтверждено 1080 случаев заболевания. Случаи происходили практически во всех штатах.

Как отмечалось, врачи начали более уверенно распознавать неизвестные ранее симптомы, которые раньше воспринимались как воспаление легких или вирусное заболевание. Основные признаки болезней от вейпинга сейчас – это затрудненное дыхание, боли в груди и слабость.

На данный момент ряд штатов США ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент страны Дональд Трамп заявил о приближающемся запрете на их продажу в стране, но сроки введения ограничения еще не названы.

Ранее о запрете электронных сигарет задумались и в России. Инициативу об этом уже одобрили для Чеченской Республики.