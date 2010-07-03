Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США

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Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек. Об этом уведомляет РИА Новости, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США.

По имеющимся данным, всего официально подтверждено 1080 случаев заболевания. Случаи происходили практически во всех штатах. Кроме того, 18 человек от болезни скончались.

Уточняется, что врачи начали более уверенно распознавать неизвестные ранее симптомы, которые раньше воспринимались как воспаление легких или вирусное заболевание. Основные признаки болезней от вейпинга сейчас – это затрудненное дыхание, боли в груди и слабость.

При этом медики заявляют, что основная причина заболевания до сих пор не известна. Не найденными остаются и конкретные модели вейпинговых устройств, которые могут ее вызвать. Среди вероятных возбудителей заболевания называют масло с витамином Е, которое содержится в смесях с марихуаной.

На данный момент ряд штатов США ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Президент страны Дональд Трамп заявил о приближающемся запрете на их продажу в стране, но сроки введения ограничения еще не названы.

Ранее о запрете электронных сигарет задумались и в России. Инициативу об этом уже одобрили для Чеченской Республики.