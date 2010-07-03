Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек – СМИ

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Число жертв от курения вейпа возросло до 15 человек в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News.

Сообщается, что в штате Небраска 65-летний мужчина скончался от употребления курительной смеси. Эпидемиолог Том Сафранек заявил, что курильщик умер еще в мае, однако причину смерти удалось установить только сейчас. Этому немало поспособствовали сообщения СМИ о ряде смертельных случаев из-за курения вейпов.

В общей сложности на сегодня зафиксировано более 800 обращений от вейперов с жалобами на проблемы с дыхательной системой. Центр профилактики и контроля заболеваний США подчеркнул, что большинство людей, от которых поступали сигналы об ухудшении здоровья, использовали смесь с марихуаной, купленную на "черном рынке".

Ранее канадские медики зафиксировали первый случай заболевания, связанный с вейпингом. У пациента школьного возраста обнаружили серьезные проблемы с дыханием.