Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек – СМИ

Число жертв от курения вейпа возросло до 15 человек в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News.
Сообщается, что в штате Небраска 65-летний мужчина скончался от употребления курительной смеси. Эпидемиолог Том Сафранек заявил, что курильщик умер еще в мае, однако причину смерти удалось установить только сейчас. Этому немало поспособствовали сообщения СМИ о ряде смертельных случаев из-за курения вейпов.
В общей сложности на сегодня зафиксировано более 800 обращений от вейперов с жалобами на проблемы с дыхательной системой. Центр профилактики и контроля заболеваний США подчеркнул, что большинство людей, от которых поступали сигналы об ухудшении здоровья, использовали смесь с марихуаной, купленную на "черном рынке".
Ранее канадские медики зафиксировали первый случай заболевания, связанный с вейпингом. У пациента школьного возраста обнаружили серьезные проблемы с дыханием.
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