США планируют ограничить продажу вейпов

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Власти США планируют запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава и социальных служб США Алекса Азара.

"Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка. Их производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение ею их продукции", – сказал он.

Он уточнил, что производители других "ароматизированных продуктов" также могут подать подобное заявление в любое время, но до получения соответсвующего одобрения их продукция не будет продаваться.

По словам Азара, соответствующие регламенты опубликуют через несколько недель. Вступят в силу они по истечению 30-дневного срока.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Речь идет о более 450 случаев, из них пять смертельных исходов. Случаи зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

В августе этого года департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первую в стране смерть, к которой привело курение электронных сигарет и развитие тяжелого респираторного заболевания.

Позднее телекомпания CNN со ссылкой на информацию CDC сообщала о том, что в стране была зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями.

