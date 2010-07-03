Курить вейпы в общественных местах хотят запретить

В столице предложили запретить вейпы в общественных местах. Врачи беспокоятся из-за того, что в мире участились случаи развития заболеваний и даже летальных исходов вследствие увлечения электронными сигаретами.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Евгений Брюн отметил, что вейпы способствуют развитию легочных заболеваний, причем они появляются не сразу. Вред от курения имеет накопительный эффект.

Для начала эксперты предложили запретить парить в общественных местах. Они приводят в пример историю американки Стейси Херман. 18-летняя девушка не могла дышать, чувствовала слабость в теле. Врачи даже не сразу разгадали причину ее плохого самочувствия. Кроме нее, в США также десятки людей подхватили острую пневмонию из-за вейпа.

Жидкость от растворителей оседает в легких и создает благоприятную среду для бактерий, утверждают специалисты. Однако в компаниях по производству жидкостей для вейпов заявляют, что все это является "истерией".



"Ответ очень простой. Те случаи, о которых сейчас все знают, являются некой истерией. Это ацетат витамина E, которые содержатся в смесях на основе марихуаны. Это полностью лежит на совести производителя. Я бы предложил Минздраву и правительству посмотреть опыт европейских стран и применить их стандарты", – сказал коммерческий директор компании-производителя жидкостей для вейпов Евгений Швачко.



Также производители отметили, что в России в смесях для вейпов только глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин.

Председатель общества потребителей Дмитрий Янин заявил, что скоро по всему миру будут устанавливать жесткие ограничения к вейпингу.

"Ученые зарубежные очень обеспокоены необъяснимо быстрым заболеванием потребителями вейпов. Люди умирают за несколько месяцев. Скоро мы увидим решение FDA – регулятора США. И после этого другие страны будут вводить жесткие ограничения в отношении вейпинга", – сказал он.