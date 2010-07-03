Курить вейпы в общественных местах хотят запретить

13:05
13:05
Поделиться в социальных сетях:
В столице предложили запретить вейпы в общественных местах. Врачи беспокоятся из-за того, что в мире участились случаи развития заболеваний и даже летальных исходов вследствие увлечения электронными сигаретами.
Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Евгений Брюн отметил, что вейпы способствуют развитию легочных заболеваний, причем они появляются не сразу. Вред от курения имеет накопительный эффект.
Для начала эксперты предложили запретить парить в общественных местах. Они приводят в пример историю американки Стейси Херман. 18-летняя девушка не могла дышать, чувствовала слабость в теле. Врачи даже не сразу разгадали причину ее плохого самочувствия. Кроме нее, в США также десятки людей подхватили острую пневмонию из-за вейпа.
Жидкость от растворителей оседает в легких и создает благоприятную среду для бактерий, утверждают специалисты. Однако в компаниях по производству жидкостей для вейпов заявляют, что все это является "истерией".
"Ответ очень простой. Те случаи, о которых сейчас все знают, являются некой истерией. Это ацетат витамина E, которые содержатся в смесях на основе марихуаны. Это полностью лежит на совести производителя. Я бы предложил Минздраву и правительству посмотреть опыт европейских стран и применить их стандарты", – сказал коммерческий директор компании-производителя жидкостей для вейпов Евгений Швачко.
Также производители отметили, что в России в смесях для вейпов только глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин.
Председатель общества потребителей Дмитрий Янин заявил, что скоро по всему миру будут устанавливать жесткие ограничения к вейпингу.
"Ученые зарубежные очень обеспокоены необъяснимо быстрым заболеванием потребителями вейпов. Люди умирают за несколько месяцев. Скоро мы увидим решение FDA – регулятора США. И после этого другие страны будут вводить жесткие ограничения в отношении вейпинга", – сказал он.
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: