Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

По данным газеты "Известия", идея зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, который подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Соответствующую норму предлагается внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что мужчине из Ставропольского края грозит первый в истории штраф за курение на балконе, которое привело к пожару. Инцидент произошел в городе Изобильный 3 октября.