Первый штраф из-за курения на балконе может получить житель Ставрополья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчине из города Изобильный Ставропольского края грозит первый в истории штраф за курение на балконе, которое привело к пожару, сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управлении МЧС.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 3 октября. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. Обошлось без пострадавших.

Виновному грозит административная ответственность и штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

26 сентября правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В МЧС пояснили, что постановление не запрещает курение только в том случае, если оно не угрожает пожарной безопасности.