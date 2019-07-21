Что изменится в жизни россиян с октября

С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому запрещается размещение хостелов в жилых многоквартирных домах. Кроме того, сотрудников бюджетных учреждений ждет индексация зарплат, а автовладельцев – увеличение возможных выплат по европротоколу. Рассказываем, какие изменения принесет октябрь жителям России.

Шашлыки на балконе – запрещается

Фото: ТАСС/Стоян Васев

С 1 октября вступает в силу запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах гостиниц и общежитий. Новые требования, одобренные правительством РФ, направлены на обеспечение пожарной безопасности.

Нововведения встревожили россиян. Особое внимание люди обратили на то, что из новых правил следует: с октября в квартирах нельзя будет жарить шашлыки и, самое главное, курить. На запрет отреагировали негативно, высказались даже многие знаменитости, еще не отказавшиеся от своих привычек.

Однако позже в МЧС уточнили: "Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара". В ведомстве добавили, что необходимо помнить об осторожности, собственной безопасности и безопасности окружающих, а также об ответственности перед законом. Поэтому если незатушенный окурок станет причиной крупного пожара в здании, то виновного обязательно установят и накажут.





По статистике , 60 процентов возгораний на балконах происходит из-за неосторожности при курении.

Кроме запрета на разведение открытого огня, введен и ряд других требований. Теперь в кинотеатрах перед сеансами обязаны информировать посетителей о действиях в случае возникновения пожара. А в больницах дети и тяжелобольные пациенты смогут лечиться только в палатах, расположенных на первом этаже, – чтобы при необходимости облегчить эвакуацию.

Повышение зарплаты

С октября индексация зарплат ждет сотрудников федеральных бюджетных учреждений – выплаты вырастут как минимум на 4,3 процента. Надбавку получат те, кого не коснулись "майские указы" президента – например, нянечки в детских садах, юристы, бухгалтеры и социальные психологи.

При этом повышения заработной платы могут ожидать и сотрудники региональных и муниципальных учреждений. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений отправила в регионы свои рекомендации по этому вопросу. Регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить на это деньги в бюджетах.

Хостелы закрываются, но не все

Фото: ТАСС/Александр Зеликов

С 1 октября вступает в силу закон, который запрещает размещение хостелов в жилом фонде. Соответствующее решение Госдума приняла еще в марте. Оно направлено на защиту прав людей, проживающих в таких домах. Изначально документ должен был вступить в силу сразу после опубликования. Но в Совфеде потребовали увеличить переходный период, чтобы не пострадали туристы и владельцы гостиниц.

Теперь организовывать хостелы можно только в помещениях нежилого фонда. Если речь идет о жилых домах, то здесь есть оговорка: в таких зданиях разместить хостел получится только в специальных нежилых помещениях с отдельным входом. Кроме того, каждая гостиница такого типа должна быть в обязательном порядке оборудована противопожарной системой и охранной сигнализацией. Хостелы, которые не будут соответствовать нормам нового законодательства, будут закрыты.

Ужесточение правил выдачи кредитов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С октября при выдаче кредита банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого клиента. Чем выше ПДН клиента и полная сумма кредита, тем больше средств банки обязаны заморозить на собственном счету.



Показатель долговой нагрузки рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам лица к его среднемесячному заработку.





Но это не значит, что заемщикам, уже имеющим кредиты, в обязательном порядке будут отказывать в получении новых.

Нововведение распространяется и на микрофинансовые организации, если речь идет о сумме больше 10 тысяч рублей. Таким образом, когда ПДН клиента превышает 50 процентов, кредитор должен заморозить на своем счету половину выданной клиенту суммы. Кроме того, с 1 октября таким организациям запретят выдавать кредиты под залог жилья.

Упрощенный отказ от гражданства

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В октябре в России вступает в силу новый порядок отказа от гражданства другой страны.

Отказаться от возможности постоянного проживания на территории другой страны можно будет с помощью одного только заявления – ну и наличия российского паспорта. Уведомление будут принимать в МВД, кстати, не только по прописке, но и по месту фактического проживания.

Такого уведомления теперь будет достаточно, чтобы поступить на госслужбу или работать в компаниях, которые требуют от сотрудников наличия только одного конкретного гражданства.

Заработают новые суды

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 октября в России начнут свою работу новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, кассационные и апелляционные военные суды и Центральный окружной военный суд.

Эти органы власти будут рассматривать жалобы на решения по административным правонарушениям общей юрисдикции, которые уже вступили в силу. Вместе с этим заработает и "сплошная кассация" – жалобы будут попадать в суд без какого-либо предварительного отбора.

НДС растет, НДС падает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом месяце отменяются налоговые льготы на пальмовое масло. НДС 10 процентов вместо введенных 20 действовал на этот продукт в течение 15-ти лет.

В то же время ставка НДС на фрукты и ягоды снижается соответственно с 20 до 10 процентов. Таким образом, имеет смысл ожидать снижения цен на эти товары, а также на продукцию, в состав которой они входят.

Увеличение выплат по европротоколу

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Также 1 октября вступают в силу поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма выплат могла достигать только 100 тысяч.

Отмечается, что ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и по регионам. Напомним, что такой вариант разрешения конфликтной ситуации на дороге возможен только в том случае, если ДТП обошлось без жертв.

Говорим "пока" аналоговому телевидению

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

В середине октября завершается масштабный переход с аналогового телевещания на цифровое. Таким образом, зрителям по всей стране будет доступно 20 бесплатных федеральных каналов в высоком качестве. Точку в переходе на цифру планируют поставить 14 октября.