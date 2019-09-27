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Москва 24

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Общество

27 сентября, 16:27

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Звезды и политики прокомментировали запрет курения на балконах

"Табачный терроризм": звезды и политики – о запрете курения на балконах
общество эксклюзив

Россиянам с 1 октября будет запрещено курить на балконах. Это связано с изменениями в правилах противопожарного режима в стране. При этом в МЧС предупреждают, что нарушителям требований будет грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. Запрет также распространяется на жарку шашлыков на балконах и лоджиях. Кроме того, там нельзя будет зажигать свечи. В Кремле поддержали такие нововведения, пояснив, что позитивно относятся ко всем решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Рассказываем, что думают об этом российские знаменитости и политики.

"Зерно логики в этом есть"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Алексей Чумаков, который бросил курить, считает идею запрета очень правильной. По его словам, большое количество людей, куря на балконе, выбрасывают непотушенные окурки, которые могут стать причиной пожара.

"Ветер бычки потом уносит на балкон другого человека. Таких случаев было очень много. А на балконах людей постоянно что-то хранится, может быть возгорание. Зерно логики в этом есть", – пояснил собеседник Москвы 24.

Мне бы не очень хотелось, чтобы мои ближайшие соседи "пыхали" одну за другой, а дым шел ко мне в комнату, или надо мной кто-то выкидывал бычок, который попадет ко мне в открытую форточку.
Алексей Чумаков
певец

Однако артист не уверен, что это требование можно будет проконтролировать.

"Как можно на 23 этаже наказать человека за то, что он курит у себя на балконе? Нет же никаких камер наблюдения за квартирой. Кого-то возьмут и поймают, одного-двух накажут, а остальные что? Думаю, это нам даст возможность стать немного более дисциплинированными, когда будем под контролем не только властей, но и соседей. Я не осуждаю, дурного в нововведениях ничего не вижу, но есть недоработки", – посетовал он.

"Странно и нелепо"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Стилист Владислав Лисовец считает, что ужесточать законы для курильщиков "странно и нелепо", потому что балкон, как и сама квартира, "принадлежит человеку".

"Это его пространство, за которое он заплатил деньги. И было бы странно, находясь в своей квартире, на своем балконе не курить, потому что кто-то решил, что это плохо. Нововведения немного странные и спорные", – подчеркнул Лисовец в разговоре с Москвой 24.

Я не за и не против, я понимаю, что это безопасность, соседи, дети. Но есть момент моего пространства.
Владислав Лисовец
стилист

По словам стилиста, люди покупают квартиру с балконом, чтобы не курить дома, а делать это там, но им это теперь запрещают.

"Нет другой тут развлекухи!"

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в традиционной стихотворной манере также выразил недовольство нововведениями. Свой стих, посвященный этой теме, музыкант опубликовал в Instagram.

По словам Шнурова, в его "городском поселке" все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях, на которых "курят", "жуя шашлыки". "Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?" – задается он вопросом.

"Если ты живешь в избе – кури там"

Фото: ТАСС/Сергей Петров

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, который бросил курить 16 лет назад, курение на балконе – это не право человека, а "прихоть, которая вызывает дикую вонь и заболевания у окружающих" и которой "надо стесняться".

"Если человек курит, то главная его задача – обеспечить такую обстановку, чтобы он не вонял, а другие люди не нюхали это. Если ты живешь в избе и сделал себе балкон, то кури там сигары и сигареты", – сказал парламентарий Москве 24.

Курение на балконе в больших домах просто достает, когда выйдет такой расписной товарищ и начинает дымить свою сигарету в окна нормальным людям. Если ваш сосед курит, снимайте его на мобильный телефон и жалуйтесь на него.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

По его словам, жители домов, которые не курят, раньше были никак не защищены "от табачного терроризма".

Также депутат предлагает принуждать виновников пожаров, произошедших из-за курения на балконе, оплачивать работу пожарной бригады, "чтобы больше неповадно было", и возмещать ущерб всем пострадавшим от огня.

"Договориться с соседями"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, телеведущая Эвелина Бледанс считает, что человек волен в свой квартире делать то, что он хочет.

Я не приверженец курения, но также не приверженец тупых запретов, а этот запрет считаю именно таким.
Эвелина Бледанс
телеведущая

По ее словам, было бы лучше, если бы люди могли договариваться без всяких запретительных мер.

"Если соседям неприятно, надо просто договориться между собой, зачем сразу запрещать. Можно просто попросить: вот мы сидим, пьем чай, давайте пока не курите", – заключила Бледанс.

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