Точки продажи арбузов и дынь в Москве завершают работу

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В понедельник, 30 сентября, завершают работу точки продажи арбузов и дынь в столице, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

В этом году бахчевые развалы начали работать 3 августа. Всего в городе было открыто более 200 точек.

Владельцам бахчевых развалов предписано демонтировать точки до 3 октября.

Ранее москвичам рекомендовали не покупать арбузы после 1 октября. Хранить их следует в сухих, чистых и проветриваемых помещениях.