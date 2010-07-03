Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь

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Спелый арбуз должен быть яркого цвета, с твердой блестящей коркой и сухой плодоножкой, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, у него есть светлое пятно на боку – максимально желтое и даже оранжевое. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит, арбуз незрелый.

При ударе ладонью он вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Мякоть у арбуза красная различных оттенков, семена вызревшие – черного или коричневого цвета. По размеру он должен быть средним: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.

Дыни выбирают по тем же правилам. Однако отличие в том, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат.

Перед тем как разрезать плоды, их нужно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанные арбузы и дыни хранятся только в холодильнике. Если после разреза выяснится, что у арбуза кислый запах, есть его нельзя.

Бахчевые развалы в Москве откроются 3 августа. В Роспотребнадзоре напомнили, что реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена.

На санкционированном месте продаж в наличии должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность. Это сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. У продавца должны быть медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Людям с сахарным диабетом можно есть до 500 граммов арбуза в день при условии контроля уровня сахара в крови, отметила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Это один или два кусочка, уточнила она. Людям без проблем со здоровьем можно съедать до 750 граммов в день, передает Агентство "Москва".