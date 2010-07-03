Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа, передает телеканал Москва 24.
В 2018 году в столице работали 240 точек по продаже арбузов и дынь, арбузы продавали по 25–30 рублей за килограмм, а дыни – по 60–80 рублей. Количество бахчевых развалов, которые будут открыты в этом году, пока не уточняется.
В прошлом году бахчевые развалы размещались только в специально отведенных местах. Несанкционированное размещение торговых точек по продаже бахчевых культур пресекалось властями.
Ранее в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит.
Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.
При этом специалисты отметили, что сухой хвостик – вовсе не показатель спелости, так как он высыхает за три-четыре дня, то есть еще до того, как арбуз попадет на московские прилавки.
Еще один необычный способ проверки – опустить арбуз в ванну. Он не должен тонуть, а в противном случае он перезрел, из него вышел воздух. Эксперты также отмечают полезность арбузов. В них содержатся калий, магний, мягкая клетчатка и вода. Продукт обладает желчегонным, мочегонным и легким слабительным эффектом.
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