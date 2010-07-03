Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз. Они богаты витаминами и минеральными веществами, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Черника является одним из рекордсменов по содержанию антиоксидантов, а также содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9", – сказала Стародубова Агентству "Москва".
Она отметила, что в этой ягоде содержатся пектиновые вещества, способствующие нормализации липидного обмена.
Второе место занимает вишня, в которой много клетчатки, бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, марганца, калия, железа, антоцианов и биофлавоноидов (природных антиоксидантов).
"Употребление вишни способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта", – рассказала специалист.
На третьем месте расположился арбуз, в котором высокое содержание фолиевой кислоты, магния и ликопина.
Врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко, в свою очередь, назвал самыми полезными – бруснику и голубику.
Он отметил, что наиболее полезны те ягоды, которые плохо культивируются.
Врач-диетолог Клиники лечебного питания Елена Ливанцова рассказала, что в целом ягоды полезны, потому что богаты такими витаминами и микроэлементами, как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и силен. Эти элементы позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, замедляют процесс старения, отметила эксперт.
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