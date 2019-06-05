Названы самые полезные ягоды

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Врачи считают самыми полезными ягодами бруснику и голубику, при выращивании которых не применяют химические удобрения в погоне за большим урожаем.

"Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства", – пояснил РИА Новости врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко.

По его словам, стремление повысить урожайность клубники снижает ее пищевую ценность. "То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава", – уточнил специалист.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания Елена Ливанцова также подчеркнула, что в целом ягоды полезны, потому что богаты такими витаминами и микроэлементами, как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь и силен. Эти элементы позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, замедляют процесс старения, отметила эксперт. По ее словам, голубика, например, содержит большое количество флавоноидов – веществ, которые активируют работу ферментов в организме.

Специалисты напомнили, что ягоды разрешено употреблять даже людям с сахарным диабетом. "Много информации, что ягоды вредно есть диабетикам, но если анализировать их состав, то это совершенно не так", – рассказала Ливанцова.

При этом все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что ягодами можно лакомиться каждый день. Оптимальная дневная порция составляет 100–120 граммов. Чтобы положительный эффект от содержащихся в ягодах витаминов был максимальным, диетологи посоветовали есть их не реже трех раз в неделю.

Врачи предупредили и о противопоказаниях. К ним относятся воспалительные заболевания кишечника, панкреатит, гастрит и язва. Кроме того, ягоды лучше не употреблять тем, кто перенес операцию по удалению желудка или части тонкой кишки. Во всех остальных случаях, подчеркнули эксперты, ягоды принесут организму только пользу.

В начале июня в Москве стартовал сезон торговли клубникой. В городе открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Позже их станет 150. Ягоды привезли в столицу из Волгоградской и Астраханской областей, а также из Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии.