В Москве начался сезон торговли клубникой

В Москве открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их будет 150, передает портал мэра и правительства Москвы.
"На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, среди которых "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие", – сказано в сообщении.
Ягоды привезли из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. С 10 июня на прилавки поступит клубника из Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа.
В среднем цена клубники за килограмм составляет от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта. Торговые шале находятся вблизи домов и остановок общественного транспорта.
На этой неделе Сергей Собянин заявил, что большую часть ярмарок выходного дня в Москве постепенно переведут на круглогодичный режим работы.
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