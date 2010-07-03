В Москве начался сезон торговли клубникой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники. Всего их будет 150, передает портал мэра и правительства Москвы.

"На городских ярмарках можно купить ягоды более 20 разных сортов, среди которых "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие", – сказано в сообщении.

Ягоды привезли из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. С 10 июня на прилавки поступит клубника из Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа.

В среднем цена клубники за килограмм составляет от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта. Торговые шале находятся вблизи домов и остановок общественного транспорта.

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что большую часть ярмарок выходного дня в Москве постепенно переведут на круглогодичный режим работы.