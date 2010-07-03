Фестивали "Николин день" и "Рыбная неделя" посетили почти 3 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестивали "Николин день" и "Рыбная неделя" посетили почти три миллиона человек. Об этом на заседании президиума правительства Москвы Сергею Собянину доложил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фестиваль искусств "Николин день", получивший свое название в честь Николая Чудотворца, прошел с 17 по 19 мая. Он охватил восемь площадок – в центре столицы и в музее-заповеднике "Коломенское".

По словам Немерюка, за три дня на фестивале побывали 735 тысяч москвичей и гостей столицы. В рамках фестиваля были организованы более 150 кулинарных и творческих мастер-классов. Гости этого праздника могли бесплатно научиться мастерить флорариумы и панно из морских узлов, понаблюдать за работой кузнеца и почувствовать себя первопечатником. В мастер-классах приняли участие 5,2 тысячи человек.

Возле главного арт-объекта фестиваля – 17-метрового "Корабля даров" – гости писали теплые слова на открытках, передавали их экипажу корабля, а взамен получали послания от других посетителей фестиваля. В круговороте добрых пожеланий приняли участие более девяти тысяч человек.

В Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское" участники фестиваля запустили в водоемы 3,3 тысячи бумажных и деревянных корабликов. По традиции юных гостей порадовали карусели – покататься на них совершенно бесплатно смогли 32 тысячи гостей праздника. Между Манежной площадью и площадью Революции работал скейтпарк и памп-трек, на котором прошло 210 выступлений профессиональных спортсменов.

На фестивале продали 400 килограммов рыбы, 6 тысяч сувенирных изделий, 10 тысяч порций мороженого, более 10 тысяч горячих мясных блюд и 12 тысяч рыбных блюд.

Гастрономический праздник "Рыбная неделя в Москве" прошел с 24 мая по 2 июня. Он стал уже пятым по счету и охватил семь площадок в центре Москвы. Немерюк подчеркнул, что там побывали 2,15 миллиона гостей. На каруселях прокатились более 45 тысяч человек.

В этом году "Рыбная неделя" привлекла полсотни производителей со всей страны – от Архангельска до Якутии, от Крыма до Ямала, от Мурманска до Дальнего Востока. Они привезли на фестиваль более 100 видов рыбы и морепродуктов. Особым спросом пользовалась сельдь – было продано 8,5 тонны этой рыбы.

В Москве завершается фестиваль "Рыбная неделя"

Всего же посетители приобрели 44,8 тонны свежей и охлажденной рыбы, 36 тонн замороженной рыбы, 37,6 тонны рыбных копченостей, 50 тысяч банок консервов и пресервов, 1,3 тонны икры, 3,2 тонны африканского сома, 5,75 тысячи устриц.

Гастрономический праздник поддержали 15 торговых сетей и 22 сельскохозяйственных рынка. Во время фестиваля в них действовали специальные цены на рыбу. Особое тематическое меню подготовили 37 ресторанов-участников фестиваля. Гости смогли попробовать как традиционные, так и необычные блюда из рыбы. В дни фестиваля посетители съели 45 тысяч порций рыбных блюд, 11 тысяч порций ухи и других супов, 4 тысячи порций устриц, 7,8 тысячи порций мидий, 1,45 тысячи порций краба, 740 порций осьминога по-галисийски и выпили 150 тысяч литров чая, кофе, лимонадов, морсов и других напитков.

Ежедневно гостей фестиваля ждала увлекательная культурная программа. Взрослые и дети смогли бесплатно посмотреть гастрономические шоу, узнать секреты известных шеф-поваров. Кроме того, в дни праздника состоялось 145 спектаклей уличных театров, более 450 мастер-классов, которые посетили 10 тысяч человек, а также 600 показательных выступлений на памп-треке. 553 человека посетили 40 бесплатных экскурсий.

С 1 по 3 июня в столице отпраздновали пятилетие проекта "Активный гражданин". Празднование проходило на 13 площадках по всей Москве, центральной из которых стал Парк Горького. В общей сложности праздник посетило более миллиона человек. В программе были танцевальные зарядки, творческие встречи со звездами, викторины и конкурсы, спортивные игры для всей семьи, детские спектакли, выступления любимых артистов, танцы и мастер-классы.

Главным подарком ко Дню рождения "Активного гражданина" стал мюзикл "Москва! Я люблю тебя!". Вместе с популярными артистами российской эстрады на сцене Парка Горького выступили активные граждане, которые прошли кастинг и репетировали на протяжении двух месяцев. Мюзикл состоял из пяти новелл, объединенных одной общей идеей – любовью к столице.

На праздничных площадках были установлены шатры друзей "Активного гражданина" – проектов "Мой район", "Краудсорсинг", "Наш город", "Госуслуги", "Помощник Москвы", "Волонтеры Москвы", системы городского видеоконтроля и Московского городского университета управления.

За пять лет к проекту присоединились более 2,2 миллиона москвичей, прошло почти четыре тысячи голосований. По количеству активных пользователей и вопросов, которые выносятся на обсуждение, проект не имеет аналогов в мире. Благодаря "Активному гражданину" каждый житель Москвы может высказать свое мнение о том, каким он видит свой родной город. Тысячам москвичей "Активный гражданин" помог принять одно из важнейших решений в жизни – о включении их дома в программу реновации.

Также глава департамента торговли и услуг рассказал, что первым фестивалем этого лета станут "Времена и Эпохи". Он пройдет в столице в девятый раз, с 7 по 16 июня. В этом году фестиваль предлагает совершить путешествие по четырем историческим эпохам – Древний мир, Средневековье, Новое время и Новейшее время.

В Москве соберутся 2000 энтузиастов исторической реконструкции из России, Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии. Они воссоздадут сцены из жизни разных эпох, проведут мастер-классы и познавательные экскурсии.

В городе будут работать 40 площадок. Часть из них будет открыта на Гоголевском, Никитском, Тверском бульварах, на Москворецкой и Кремлевской набережных, на площади Революции, в Камергерском переулке и других местах столицы.

Гости фестиваля будут вовлечены во все мероприятия, включая проект "Куклы", экскурсии "В прошлое", программу "История в красках", PR-акцию "Моряки" и многое другое. Одним из самых ярких событий фестиваля станет крупнейший международный рыцарский турнир по канонам Средневековья – турнир святого Георгия. Он пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня.

Третий год подряд в рамках фестиваля среди реконструкторов проводится конкурс исторических проектов. Для участия принято 214 заявок от профессионалов и любителей – в 2,5 раза больше, чем год назад. Призовой фонд конкурса сформирован за счет спонсорских средств и составляет девять миллионов рублей. Жюри определит девять победителей, каждый из которых получит по миллиону на реализацию своего проекта. Победителей объявят на площади Революции 15 и 16 июня.