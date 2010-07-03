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14:10

Более миллиона человек посетили праздник "Активного гражданина" за выходные

общество

14:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более миллиона человек посетили праздник в честь проекта "Активный гражданин" за выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Празднование пятилетия проекта "Активный гражданин" проходит с 1 по 3 июня. Для посетителей мероприятия подготовили различные развлекательные программы на 13 площадках столицы.

Для гостей были организованы танцевальные зарядки, творческие встречи со звездами, викторины и конкурсы, спортивные игры для всей семьи, детские спектакли, выступления артистов, танцы и мастер-классы.

Главным мероприятием праздника стал мюзикл "Москва! Я люблю тебя!". Жители столицы вместе с популярными российскими артистами поставили мюзикл на сцене Парка Горького. Репетиции проходили на протяжении двух месяцев.

Всего за пять лет к проекту присоединились более 2,2 миллиона человек. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.

Проект "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. В нем горожане выражают свое мнение по поводу важных общегородских изменений.

Проекту "Активный гражданин" исполнилось пять лет

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общество

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