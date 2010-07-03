Более 2 млн человек присоединились к "Активному гражданину" за пять лет

Более 2,2 миллионов человек присоединились к проекту "Активный гражданин" за пять лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С помощью него жители столицы постоянно благоустраивают город и прилегающие к нему территории. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.
В 2018 году в Парке Горького появился новый вход со стороны Ленинского проспекта, прогулочный бульвар и смотровая площадка, а у центрального входа ВДНХ оборудовали удобные пешеходные зоны, сделали ландшафтную подсветку, высадили кустарники и установили современные остановочные павильоны.
Также с помощью участников проекта благоустроили территорию возле Еврейского музея и центра толерантности. Там привели в порядок почти три гектара территории. Теперь там появилось новое освещение, архитектурно-художественная подсветка, обновленные детские площадки и новые деревья.
Помимо этого, одобренные участниками два проекта стали лауреатами Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года. Благоустройство парка в пойме Битцы признан лучшим в плане комплексного благоустройства среды. Там создали новую спортивную зону, обновили существующие детские и спортивные площадки, был создан амфитеатр и уличная сцена, также вдоль берега были продуманы скамейки и ступенчатые спуски к воде.
А парк на Ходынском поле признали экологическим объектом и инженерного дизайна. Там специалисты оборудовали парк площадью 25,5 гектара, в него входят искусственный водоем, смотровые площадки, сухой фонтан, тренажеры и детские площадки.
Осенью 2018 года был благоустроен также парк имени Святослава Федорова. Изюминкой парка стал светодинамический фонтан площадью 192 квадратных метра. Также в него вошел сад с душицей, лавандой, шалфеем, фенхелем и другими растениями.
Теперь все пространство парка имеет новое освещение, для посетителей доступны новый скейт-парк и хоккейная коробка, а для прогулки с животными оборудована площадка для выгула собак.
Ранее завершились районные голосования на "Активном гражданине". Своим мнением о благоустройстве поделились жители районов Нагатинский Затон, Перово, Косино-Ухтомский, Ярославский и Бирюлево Восточное.
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