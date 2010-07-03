Москва отметит пять лет с "Активным гражданином"

Мероприятия по случаю пятилетия проекта "Активный гражданин" пройдут 1 и 2 июня на 13 столичных площадках. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
"Отметим это событие со звездами российской сцены. Готовим 13 площадок по всей Москве, главное место встречи – Парк Горького", – написал мэр.
В первые выходные июня на сцене в Парке Горького выступят Полина Гагарина, Елена Темникова и другие артисты. Там же покажут мюзикл "Москва! Я люблю тебя!" с участием пользователей "Активного гражданина", уточняет официальный портал мэра и правительства города.
Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ, на Ходынском поле, в Воронцовском парке и в парке Победы. Горожан ждут викторины, танцеваьные зарядки, спектакли, игры и мастер-классы.
На всех площадках будут работать шатры друзей "Активного гражданина". Речь о проектах "Мой район", "Краудсорсинг", "Наш город", "Госуслуги", "Помощник Москвы" и "Волонтеры Москвы". Программа праздника выложена на сайте, посвященном дню рождения проекта.
Помимо этого, "активные граждане" получат персональный QR-код, дающий доступ к различным активностям и подаркам. Например, им предложат бесплатно покататься на велосипедах, сегвеях или катамаранах.
Также к пятилетию проекта в метро и в магазине поощрений появится специальная карта "Тройка".
Ранее пользователи "Активного гражданина" проголосовали за изменения в своих районах. Мнением о благоустройстве поделились жители районов Нагатинский Затон, Перово, Косино-Ухтомский, Ярославский и Бирюлево Восточное.
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