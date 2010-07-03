Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца

Кардиохирург Владимир Хорошев прокомментировал исследование группы британских и американских ученых о пользе черники для сердца. Об этом сообщает RT.
Он рассказал, что большинство людей привыкли считать чернику прежде всего полезной для глаз. Однако, по его словам, она "не столько для глаз, сколько для сосудов капиллярной сети в целом". Он добавил, что мякоть ягоды богата белками, клетчаткой и быстрыми углеводами.
Он заверил, что, помимо лекарственных препаратов, он всегда советует своим пациентам чаще употреблять данную ягоду. При этом он уточнил, что в рацион питания также следует включать голубику, черноплодную рябину, бузину, ежевику, клюкву, черную смородину, вишню, а также темные сорта винограда.
Ранее сотрудники университета Сиднея пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз. Как доказали австралийские ученые, флавоноиды, которые содержатся в цитрусовых, способны защитить сетчатку глаза от дегенерации, а также снизить риск развития других проблем со зрением.
Кроме того, по словам врачей, апельсины содержат немало других полезных для организма веществ, в том числе каротиноиды и различные витамины.
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