Медики рассказали о пользе апельсинов для здоровья глаз

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Сотрудники университета Сиднея пришли в выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз. Результаты их исследований опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition, сообщает "Вечерняя Москва".
Как доказали австралийские ученые, флавоноиды, которые содержатся в цитрусовых, способны защитить сетчатку глаза от дегенерации, а также снизить риск развития других проблем со зрением.
"Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится", − заявил Бамини Гопинат из университета Сиднея.
Кроме того, отметила врач-диетолог Елена Соломатина, апельсины содержат немало других полезных для организма веществ, в том числе каротиноиды и различные витамины. "К примеру, витамин С, который отвечает за формирование коллагена − а наша соединительная ткань состоит в основном из него", − напомнила Соломатина, добавив, что в апельсинах также много бета-каротина, который полезен для сумеречного зрения.
Как пояснила врач-диетолог, флавоноиды способствуют правильной работе мелких сосудов, включая те, которые отвечают за кровообращение глаз. "Именно поэтому можно сказать, что апельсины защищают наши глаза от ухудшения зрения", − отметила она.
Тем не менее, по словам специалистов, флавоноиды есть не только в апельсинах, но и, например, в ягодах. Среди них первое место по содержанию флавоноидов занимает черника. Благодаря этой особенности ягоды черники могут усилить остроту и увеличить поле зрения, уменьшают усталость глаз.
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