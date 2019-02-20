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15:03

Медики рассказали, что есть при изжоге

общество

15:03

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Фото: depositphotos/timolina

Переедание, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта, вегетативная дисфункция могут приводить к развитию изжоги. По словам медиков, она также может быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний или нарушений позвоночника.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на гастроэнтеролога Ирину Пичугину, при повторяющейся регулярной изжоге необходимо обратиться к врачу. В случае, если ощущение жжения за грудиной не является результатом серьезных проблем со здоровьем, тогда стоит привести в норму секрецию соляной кислоты. Именно ее повышенный уровень и приводит к изжоге.

В этом случае рекомендуют соблюдать определенные правила. В первую очередь важно исключить из рациона острые, соленые, кислые продукты. Также не стоит забывать о нормализации веса и питания. Именно переедание и ожирение ведут к повышению внутрибрюшного давления и, как следствие, рефлюксу. Кроме того, стоит исключить физические нагрузки в течение двух часов после еды.

Среди продуктов, которые стоит включить в свой рацион, молоко, блюда из творога, подсушенный хлеб, нежирные супы, отварное мясо, крупы, нежирная рыба, отварной картофель, морковь, кабачки, огурцы, ягоды и фрукты (за исключением кислых).

Ранее диетологи выяснили, что избавиться от висцерального (глубинного) жира на животе, который вреден для здоровья человека, поможет рацион с содержанием большого количества белка.

Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. В связи с этим специалисты советуют чаще включать в свое питание такие продукты, как куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.

Однако следует отказаться от сладкого и газированных напитков и включить в свой режим умеренные физические нагрузки.

общество

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