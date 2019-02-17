Диетологи назвали шесть продуктов, сжигающих жир на животе

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Избавиться от висцерального (глубинного) жира на животе, который вреден для здоровья человека, поможет рацион с содержанием большого количества белка.

Как пишет журнал BMC Medicine со ссылкой на диетологов, белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. В связи с этим специалисты советуют чаще включать в свое питание такие продукты, как куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.

Однако, отмечают диетологи, при этом следует отказаться от сладкого и газированных напитков и включить в свой режим умеренные физические нагрузки.

Ранее диетологи назвали продукты-накопители опасного жира на животе. По словам специалистов, в появлении жира в районе талии виновны рис, макароны, хлеб, выпечка и картофель. Для избавления от опасного жира подходят низкоуглеводные диеты.

В научном опыте приняли участие 69 добровольцев. Как оказалось, те, кто употреблял малое количество углеводов, теряют на 10% больше висцерального жира, чем те, кто придерживался стандартных низкокалорийных диет. При этом диетологи советуют не исключать полностью из рациона проблемные продукты. Их следует заменить на более полезные: цельнозерновой хлеб вместо белого, каши вместо хлопьев, запеченный картофель вместо жареного.