Диетологи назвали шесть продуктов, сжигающих жир на животе

Избавиться от висцерального (глубинного) жира на животе, который вреден для здоровья человека, поможет рацион с содержанием большого количества белка.
Как пишет журнал BMC Medicine со ссылкой на диетологов, белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. В связи с этим специалисты советуют чаще включать в свое питание такие продукты, как куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.
Однако, отмечают диетологи, при этом следует отказаться от сладкого и газированных напитков и включить в свой режим умеренные физические нагрузки.
Ранее диетологи назвали продукты-накопители опасного жира на животе. По словам специалистов, в появлении жира в районе талии виновны рис, макароны, хлеб, выпечка и картофель. Для избавления от опасного жира подходят низкоуглеводные диеты.
В научном опыте приняли участие 69 добровольцев. Как оказалось, те, кто употреблял малое количество углеводов, теряют на 10% больше висцерального жира, чем те, кто придерживался стандартных низкокалорийных диет. При этом диетологи советуют не исключать полностью из рациона проблемные продукты. Их следует заменить на более полезные: цельнозерновой хлеб вместо белого, каши вместо хлопьев, запеченный картофель вместо жареного.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.