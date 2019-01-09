Диетологи назвали продукты-накопители опасного жира на животе

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В появлении жира в районе талии виновны рис, макароны, хлеб, выпечка и картофель. Для избавления от опасного жира подходят низкоуглеводные диеты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования группы диетологов.

В научном опыте приняли участие 69 добровольцев. Как оказалось, те, кто употреблял малое количество углеводов, теряют на 10% больше висцерального жира, чем те, кто придерживался стандартных низкокалорийных диет. При этом диетологи советуют не исключать полностью из рациона проблемные продукты. Их следует заменить на более полезные: цельнозерновой хлеб вместо белого, каши вместо хлопьев, запеченный картофель вместо жареного.

Ранее ученые установили, что помочь избавиться от лишних килограммов могут правильные нейронные связи. Эксперименты проводились на лабораторных мышах, которых загоняли на беговую дорожку и заставляли потеть в течение часа.

Эксперты рекомендовали в 2019 году придерживаться средиземноморской диеты. Всего зарубежные специалисты оценили более 40 популярных режимов питания. Средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого, стала лучшей в нескольких категориях.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала употреблять разнообразную пищу, поскольку ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины.