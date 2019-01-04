Названа самая эффективная диета на 2019 год

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Эксперты рекомендовали в 2019 году придерживаться средиземноморской диеты. Всего зарубежные специалисты оценили более 40 популярных режимов питания.

Средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого, стала лучшей в нескольких категориях. Рейтинг опубликовал журнал U.S. News & World Report.

В частности, в нем шла речь о том, насколько легко следовать диете, а также о полноценности питания, эффекте в плане потери лишнего веса, безопасности и потенциале для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала употреблять разнообразную пищу, поскольку ни одно блюдо не содержит все необходимые питательные вещества и витамины.