Саратовский депутат рассказал о своем состоянии через месяц после "министерской диеты"

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Саратовский депутат Николай Бондаренко рассказал о своем состоянии спустя месяц с тех пор, как завершилась его "министерская диета". По словам политика, его вес и настроение почти вернулись в норму.

"Я не взвешивался, но, по ощущениям, немного поправился, – рассказал Бондаренко порталу Москва 24. – Я практически вернулся в форму. Снова начал заниматься спортом, что меня очень радует – диета этого не предполагает. Такое питание и без спорта опасно для здоровья. Однозначно, мой рацион, мое самочувствие и состояние кардинально отличаются от того состояния, в котором я находился на "министерской диете". Сейчас я раздражителен в силу своей общественно-политической работы. Но это не идет ни в какое сравнение с тем периодом, когда чувство голода преследовало меня постоянно и провоцировало эту раздражительность, слабость, пассивность и так далее".

Также Бондаренко рассказал о том, чем питается сейчас – спустя месяц после завершения своего эксперимента. "Мое благосостояние не сильно отличается от благосостояния среднестатистического гражданина, – признался депутат. – Тем не менее, по советам медиков и диетологов, я употребляю больше овощей и фруктов, что и делал до "министерской диеты", ем продукты удовлетворительного качества, насколько можно себе позволить в нашей стране – не те, самые дешевые и низкокачественные, которые был вынужден потреблять во время диеты".

Бондаренко принял решение питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц после спора с экс-министром Соколовой, которая высказала мнение о том, что для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" этой суммы достаточно.