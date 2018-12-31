Новый год без похмелья: как пить и сколько есть в праздники

Уже скоро наступит главная ночь в году. Жители страны завершат все приготовления, принарядятся и сядут за праздничный стол. Как отдохнуть в Новогоднюю ночь так, чтобы 1 января не болела голова, и не только от всего съеденного и выпитого ночью, – читайте в материале портала Москва 24.

Такая в России традиция. Новый год отмечают за пышным столом с бесчисленным количеством блюд, с которым могут посоперничать только объемы алкоголя. Не стоит забывать, что и подготовка к празднику редко у кого бывает спокойной и размеренной. Чаще всего 31 декабря – день очень суетливый: люди делают последние в году покупки, готовят, наводят блеск и дома, и в своем внешнем виде. И обычный режим питания уходит на второй план. А этого чревато перееданием за праздничным столом или быстрым и сильным опьянением от выпитого на голодный желудок алкоголя.

Правильно провожаем уходящий год

От поведения 31 декабря зависит не только наличие подарка от Деда Мороза, но и здоровье в Новом году. А вести себя следует как обычно – хорошо. "Питаться в это день нужно так же, как и в любой другой, – напутствует врач-диетолог Марина Королева. – Завтрак, обед и ужин – все по расписанию".

При этом собеседница портала настаивает, чтобы ужин был во временном промежутке с 6 до 7 вечера. Кушать нужно плотно, не оставлять в желудке пустоты, которую захочется заполнить разом и с перебором.

Более того, около 9 вечера Королева советует выпить чашечку чая вместе с чайной ложкой меда. "Мед нужно именно рассосать, чтобы нежно поднять уровень сахарной кривой, — пояснила диетолог, – и напомнить организму, что кушать не хочется, полный комфорт в организме".

Следуя двум простым правилам, вы гарантированно с легкостью проводите старый год. Вас ничего не будет провоцировать.



Королева также утверждает, что такой подход ограничит семьи от излишнего количества еды на столе. По ее словам, подготовка на полный желудок делает людей "более сдержанными".

И тогда можно пофантазировать и сделать более здоровые, нежели сытные салаты: например, на основе свежих овощей, запеченной птицы или телятины с минимальным количеством майонеза или вообще без него. "Продукты с усилителями вкуса провоцируют есть и есть без остановки", – предупредила диетолог.

Таким образом, с большой долей вероятности под бой курантов чувство голода уже не будет атаковать, а значит, люди вполне смогут обойтись маленькими порциями. "Да и вообще, человек, который постоянно питается правильно, каждый раз выдерживая определенный промежуток между ужином и завтраком, просто не захочет есть – у него нет такой привычки", – отметила Королева.

На всякий случай, запаситесь ферментами. Это особенно важно для людей, которые знают, что есть какие-то подводные камни в работе их организма – чтобы не провоцировать проблемы.



Также новогодний стол может обойтись и без газированных напитков. "Это бомба для кишечника", – настаивает врач. И особенно осторожно стоит употреблять их вместе с продуктами, в составе которых есть сахар. Помимо неполезного состава напитков, который не самым благоприятным образом влияет на здоровье организма, газировка также может провоцировать переедание.

Теперь можно считать, что одна проблема решена. Но остается вторая, более насущная.

Ограничены в алкоголе

Новогодние гуляния редко в какой компании проходят без алкогольного вмешательства — таковы уж традиции. И если постараться, и на этом фронте можно обойтись без особых потерь.

Первое правило – самое очевидное, и его знают все, кто хоть раз был замечен за употреблением какого-либо спиртного напитка. Пить алкоголь на голодный желудок нельзя. Это, как минимум, вредно для здоровья, как максимум – приводит к быстрому опьянению и может способствовать тому, что человек покинет гуляния ввиду недееспособного состояния.

В этом вопросе нужно быть осторожными. "Норма крепких напитков на одного человека 30-50 миллилитров, а вина и ему подобных напитков – 300-500", – рассказал нарколог Олег Стеценко. Он призвал обратить внимание на то, что такое количество максимально не для одного тоста, а для всей ночи, чтобы человеческий организм смог пережить ее без последствий.

Даже столько выпить – это вредно, и, понятное дело, что лучше не пить вообще ничего. Но, по крайней мере, организм современного человека переносит такие дозы хорошо.



"Алкоголь усваивается очень быстро, – рассказала Марина Королева, – и провоцирует работу желудочно-кишечного тракта таким образом, что аппетит повышается на 15-20 процентов". И ни для кого не секрет, что чем сильнее состояние алкогольного опьянения, тем выше желание "принять на душу" еще и еще. Будьте повнимательнее.

Также обезопасить себя можно и накануне. "Примите вечером 10 таблеток активированного угля, и тогда опьянение будет наступать медленнее", – рассказывает Стеценко. При этом их нужно растереть в порошок, смешать с водой и выпить – в таком случае эффект будет лучше. Однако нарколог не советует прибегать к таким мерам, так как в качестве побочного эффекта лекарство может несильно, но неприятно нарушить работу ЖКТ.

Поступить в таком случае можно менее радикально. "Скушайте предварительно салат, заправленный растительным маслом или авокадо, – советует Королева. – Такие продукты обволакивают желудок, и алкоголь будет усваиваться значительно медленнее". Ну и, конечно, не забывайте закусывать – но только в меру.

Самое главное правило – не смешивать алкоголь, а именно – газированные и крепкие напитки. Такое сочетание может послужить ускоренной интоксикации организма.

Газированные напитки быстро всасываются из-за того, что увеличивают поверхность всасывания в желудке. Поэтому опьянение наступает быстрее. Если в это время выпить крепкий напиток, то он будет всасываться даже быстрее, чем газированный.



А чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, сделайте праздник более активным и динамичным. Танцуйте, гуляйте, покатайтесь на коньках или на санках – не сидите на месте. Активность стимулирует работу ЖКТ и способствует более активному выведению алкоголя из организма.

Начинаем новый год с правой ноги

Может случиться и так, что праздник удастся настолько, что уследить за желаниями и настроением не удастся. И первым утром нового года вы проснетесь не только с больной головой, но и с неспокойным животом. Сильно расстраиваться не стоит. Ситуацию можно спасти.

"Вообще начинать кушать нужно с самого утра, как только встали, – советует врач-диетолог Марина Аплетаева, – и, конечно, пить побольше воды". Но этот вариант больше подходит для тех, кто обошелся в новогоднюю ночь без "перепития" и переедания.

Тем же, кто решил с утра поболеть, следует изменить свой рацион. И здесь стоит развеять самый распространенный миф, что куриный супчик помогает от всего.

Бульончик дается людям с вирусными заболеваниями, бактериальными, при пневмонии. А если вы всю ночь ели мясо и вам теперь плохо, то куда же теперь еще куриный супчик!



Для тех, кто после новогодней ночи чувствует себя неважно, помимо воды нужно обильно пить травяные чаи, например, мятный или ромашковый. Они хорошо действуют на желудок. А основная проблема ночи – тяжелая пища.

Также диетолог советует посидеть на диете. Правильнее будет 1 января в качестве завтрака, обеда и ужина обойтись кашами на воде. "Это лучший вариант: они мягкие, щадящие, богатые клетчаткой и витаминами группы В, которые, кстати, активно разрушает алкоголь", – пояснила Аплетаева. А чтобы разнообразить рацион – праздник все-таки – можно попробовать и овощной супчик, желательно перетертый.

Похмельная диета выглядит так же. Не очень разнообразное, но полезное питание и обильное питье. Добавить в рацион можно столовые минеральные воды. "Они очень хорошо чистят печень и благоприятно влияют на водно-солевой баланс", – объяснила диетолог.

Еще один бытовой способ – бабушкин рассол. Нарколог Стеценко уверен, что при несерьезной интоксикации он очень даже действенный.

Рассол полезен, потому что таким образом в организм вводятся соли-электролиты. Опять же, еще один плюс – легкое поступление воды.



Новогодняя подготовка – всегда суматоха. Готовка, уборка, планирование развлечений, подарки – эту ночь ждут целый год. И так не хочется еще долгое время разбираться с последствиями. Поэтому самый лучший вариант для праздника – держать себя в руках, и тогда все будет хорошо.

С наступающим!

Анастасия Павелко