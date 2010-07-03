Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фруктов и овощей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор советует покупать фрукты и овощи только в установленных местах торговли, сообщает пресс-служба ведомства.

При необходимости следует требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Отмечается, что продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, он должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, в том числе специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца. Он также должен содержать место продаж и окружающую территорию в чистоте.

При покупке овощей, фруктов и ягод нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, без признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры.

Для профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется соблюдать условия хранения зелени, фруктов и ягод, мыть плоды перед употреблением под проточной водой руками или при помощи щетки. Не рекомендуется использовать бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Роспотребнадзор также рассказал о профилактике заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, считаются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Самые опасные продукты питания в этом плане – это многокомпонентные салаты, особенно заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.

Чтобы не заболеть, их рекомендуют готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. При приобретении продуктов в магазине, необходимо смотреть на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно надо подвергать повторной термической обработке.

Пирожные, торты с кремом хранятся в холодильнике. Не стоит забывать, что это скоропортящиеся продукты, уточняют в Роспотребнадзоре.

При приготовлении пищи дома необходимо тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для "сырого" и "готового", тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не ставить на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу. В случае заболевания нужно срочно обращаться за медицинской помощью, заключили в ведомстве.