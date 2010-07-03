Эксперты дали советы по выбору мяса для шашлыка

Правила по выбору мяса для вкусного шашлыка собрали эксперты Роспотребнадзора. Они посоветовали избегать мест неустановленной торговли и товара неизвестного происхождения без сопроводительных документов.
Тем, кто берет охлажденное мясо, стоит посмотреть на его внешний вид и оценить запах. Насторожить покупателей, по утверждению ведомства, должны примеси химии, сырость и гниль.
"Свежее охлажденное мясо – сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью", – сказано в сообщении.
Если мясо упругое на ощупь, значит его не замораживали. Впрочем, оттаявшую свинину или курицу тоже можно использовать для шашлыка, но тогда он получится не таким вкусным.
Специалисты добавили, что при покупке замаринованного шашлыка важно изучить маркировку. Хорошо, если на ней стоит сорт мяса. Отдать предпочтение лучше первому или высшему сорту.
Обратить внимание нужно и на наличие консервантов. Как пояснили в Роспотребнадзоре, безопасней всего лимонная кислота, поскольку она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. А вот фосфатов следует избегать.
Производственный маринад может храниться не более недели. При этом он должен быть плотно закрыт.
"Правильный" шашлык, по словам экспертов, должен состоять из свинины, соли, уксуса, лука, перца, имбиря, кориандра и других специй.
Ранее в Минздраве рассказали, как приготовить шашлык на майские праздники без вреда для здоровья. В министерстве посоветовали брать нежирные сорта мяса и не переедать.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.