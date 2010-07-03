Эксперты дали советы по выбору мяса для шашлыка

Правила по выбору мяса для вкусного шашлыка собрали эксперты Роспотребнадзора. Они посоветовали избегать мест неустановленной торговли и товара неизвестного происхождения без сопроводительных документов.

Тем, кто берет охлажденное мясо, стоит посмотреть на его внешний вид и оценить запах. Насторожить покупателей, по утверждению ведомства, должны примеси химии, сырость и гниль.

"Свежее охлажденное мясо – сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью", – сказано в сообщении.

Если мясо упругое на ощупь, значит его не замораживали. Впрочем, оттаявшую свинину или курицу тоже можно использовать для шашлыка, но тогда он получится не таким вкусным.

Специалисты добавили, что при покупке замаринованного шашлыка важно изучить маркировку. Хорошо, если на ней стоит сорт мяса. Отдать предпочтение лучше первому или высшему сорту.

Обратить внимание нужно и на наличие консервантов. Как пояснили в Роспотребнадзоре, безопасней всего лимонная кислота, поскольку она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. А вот фосфатов следует избегать.

Производственный маринад может храниться не более недели. При этом он должен быть плотно закрыт.

"Правильный" шашлык, по словам экспертов, должен состоять из свинины, соли, уксуса, лука, перца, имбиря, кориандра и других специй.

Ранее в Минздраве рассказали, как приготовить шашлык на майские праздники без вреда для здоровья. В министерстве посоветовали брать нежирные сорта мяса и не переедать.

